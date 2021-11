Sehr geehrte Leser/Innen,Der USD/JPY erreichte am 20.10.2021 mit 114,70 die Hälfte einer inversen X-Sequentials 5XZ Kurszielzone und fand im Anschluss mit 112,72 Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke. Der Kursanstieg setzte sich dann bis auf 115,52 fort. Der USD/JPY schloss am Donnerstag, den 25.11.2021 bei 115,07.Fazit:Sofern das Währungspaar das Tief bei 112,72 nicht unterbieten sollte, ist einKursanstieg bis zur gesamten 5XZ inversen Kurszielzone bei 118,20 bis119,40 zu erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...