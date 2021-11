Die Analysten von Berenberg haben die Bewertung für die Aktien von Biontech auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Problematische Covid-19-Varianten seien belastend, aber nicht überraschend, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie anlässlich von Omikron mit seinen zahlreichen Mutanten. Die Impfwirkung dagegen sei vermutlich geringer, was die Bedeutung von "Booster"-Auffrischungen sowie Varianten-spezifischen Impfseren unterstreiche. Man gehe davon aus, dass der ...

