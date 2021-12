Der Bergbaukonzern MMG (WKN A0BLUG) kann sich im Streit mit peruanischen Gemeinden um seine Kupfermine Las Bambas liegt nicht einigen - und kündigt deshalb die Schließung des Betriebs noch in diesem Monat an! Das könnte große Auswirkungen auf den Kupfermarkt haben. Wie die Gesellschaft erklärte, stören erneute Blockaden der Gemeinden auf öffentlichen Straßen in der Provinz Chumbivilcas (in 200 Kilometern Entfernung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...