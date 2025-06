Energie der Zukunft sichern: Kupfer-Nickel-Schatz: Bohrerfolge und Ressourcen befeuern Reaktivierungspotenzial!

Anzeige / Werbung

Geopolitik, Knappheit, Nachfrage: Ehemalige Top-Minen liefern neue Signale für einen gigantischen Turnaround!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

von besonderem Interesse sind Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente, die sogenannten PGMs, die zugleich Schlüsselkomponenten für die klimaneutrale Zukunft sind, sei es für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien oder Hochleistungsindustrien. Die Nachfrage nach diesen Metallen steigt kontinuierlich, während das Angebot immer mehr unter Druck steht.

In diesem Spannungsfeld positioniert sich das kanadische Unternehmen NexMetals Mining Corp. (ISIN: CA65346E1051 / WKN: A41A95) (vormals Premium Resources Ltd.) als hochinteressanter Entwickler mit zwei ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Sulfid-Minen in Botswana in seinem Portfolio. Diese beiden Minen könnten nach einer Wirtschaftlichkeitsstudie rasch wieder in Betrieb genommen werden. Derzeit plant das Unternehmen außerdem, seine Ressourcen und Reserven weiter auszubauen.

Quelle: NexMetals Mining Corp.

Erste unabhängige Research Berichte von bestätigen das erhebliche Potenzial des Unternehmens. Unterstützt wird dieses Potenzial durch die neueste NI 43-101 Mineralressourcenschätzung allein schon für die "Selebi'-Mine.

Quelle: NexMetals Mining Corp.

Dabei sollte dies erst der Anfang sein. Bei einem aktuellen Börsenkurs von nur rund 0,45 CAD pro Aktie zeigt sich eine deutliche Unterbewertung.

Botswana: Stabile Plattform für Rohstoffinvestitionen!

Botswana gilt seit Jahren als eines der attraktivsten Länder für Bergbauinvestitionen in Afrika. Die Regierung ist investorenfreundlich, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind stabil, und das Land verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur. Anders als in vielen anderen rohstoffreichen Regionen Afrikas, drohen hier weder übermäßige Lizenzkosten noch politische Eingriffe in operative Prozesse.

Und in diesem politisch stabilen Land konzentriert sich NexMetals Mining Corp. (WKN: A41A95) (vormals Premium Resources) auf seine zwei ehemals produzierende Minen mit guter Infrastruktur vor Ort: Selebi und Selkirk. Diese beiden TOP-Assets haben während früherer Betriebsphasen beachtliche Kupfer-Nickel-Mengen produziert, weshalb man hier jetzt die Weichen in Richtung Wiederbelebung und Expansion stellt, mit deutlicher Skalierungsperspektive.

Bohrerfolg bestätigt Tiefenpotenzial und Skalierbarkeit!

Die jüngsten Bohrergebnisse von NexMetals Mining (WKN: A41A95) seinem Selebi-Projekt unterstreichen nochmals eindrucksvoll das geologische Potenzial der Lagerstätte. So konnte im Rahmen der laufenden Explorationskampagne eine zusätzliche Mineralisierung über eine Mächtigkeit von 12,3 m identifiziert werden - und das in einer Tiefe von etwa 315 m unterhalb der bestehenden Ressourcengrenzen. Dieser Fund demonstriert klar, dass sich die Lagerstätte in der Tiefe fortsetzt.

Quelle: https://tnw-c.thenewswire.com/data/tnw/clients/img/3555d22efd7be00c9c695d680d3de24b.png

Das ermutigt NexMetals Mining (WKN: A41A95) dieses Jahr ein umfangreiches Explorationsprogramm durchzuführen, über alle Zonen hinweg. Dieses wird sich vor allem auf die sogenannte Hinge Zone konzentrieren - einen bislang unterexplorierter Abschnitt zwischen den bekannten Lagerstätten Selebi Main und Selebi North. Geophysikalische Daten deuten darauf hin, dass hier eine kontinuierliche, bislang nicht abgegrenzte 2 km Verbindungszone existieren könnte, die das Ressourcenmodell maßgeblich erweitern würde.

Diese neuen Entwicklungen unterstützen nicht nur die Einschätzung der Analysten, sondern unterstreichen auch die Skalierbarkeit und Tiefe des geologischen Systems - ein klarer Pluspunkt im Wettbewerb um JV-Partner oder potenzielle Übernahmen durch größere Player im Rohstoffsektor.

Strategische Unterstützung und Insiderbeteiligung!

NexMetals Mining (WKN: A41A95) wird nicht nur operativ, sondern auch strategisch stark geführt. Vorstandsvorsitzender Paul Martin, bekannt durch seine Rolle bei Detour Gold, wurde Ende 2024 berufen. Zudem ist Rohstoffunternehmer Frank Giustra über die Fiore Group maßgeblich beteiligt - ein starker Vertrauensbeweis für die künftige Entwicklung. Die Kapitalstruktur ist solide und durchfinanziert.

Insgesamt befinden sich rund 80 % der Aktien in festen Händen - ein stabiler Anker für langfristige Investoren, die sich nicht zu günstig von ihren Beständen trennen werden.

Quelle: NexMetals Mining Corp.

Fazit: Günstige Bewertung trifft auf wachstumsstarke Assets!

Kupfer, Nickel und PGMs sind Schlüsselmetalle der Energiewende - mit wachsender Nachfrage, begrenztem Angebot und hoher strategischer Relevanz. NexMetals Mining Corp. (WKN: A41A95) deckt alle drei ab und bietet damit ein breit abgestütztes Wachstumspotenzial in einem strukturell unterversorgten Markt.

NexMetals Mining Corp. (WKN: A41A95) bietet somit eine seltene Kombination aus ehemals produzierenden Minen, die relativ einfach wieder reaktiviert werden können und obendrein mit noch erheblichem Explorationspotenzial ausgestattet sind, sowie eine schuldenfreie Bilanz und engagierte strategische Partner. Zudem bietet Botswana stabile politische Rahmenbedingungen.

Vor diesem und dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise und wachsender geopolitischer Bedeutung kritischer Metalle sollte NexMetals Mining Corp. (WKN: A41A95) in den kommenden Monaten verstärkt ins Blickfeld von Investoren und institutionellen Investoren rücken.

Viel Erfolg beim Handeln!

Enthaltene Werte: US35671D8570,US84265V1052,378696065,CA65346E1051