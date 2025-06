Selbst Bloomberg berichtet: LME-Lager fast leer - Kupferpreis zieht an. Diese Aktie bohrt tiefer denn je!

Anzeige / Werbung

Kupferlager schrumpfen, Spotpreis explodiert - Giant Mining greift jetzt an!

-Advertorial | Werbeanzeige-

Liebe Leserinnen und Leser,

Kupfer im Ausnahmezustand - und Giant Mining mittendrin

Während die Lagerbestände an den Weltbörsen, wie Bloomberg berichtet, auf ein Rekordtief sinken und der Kupferpreis durch den historischen Squeeze am LME in neue Sphären vordringt, setzt Giant Mining (ISIN: CA37452L1085, WKN: A3DE8E) ein starkes operatives Ausrufezeichen: Mitten im Momentum der Rohstoffknappheit übermittelt das Unternehmen neue Analyseergebnisse aus dem 1.100?ft tiefen Bohrloch MHB-36 - das erste, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) gezielt modelliert und umgesetzt wurde.

(Quelle: finance.yahoo.com)

Was die Märkte derzeit erleben, ist mehr als ein kurzfristiger Angebotsengpass: Es ist ein struktureller Wandel, der laut Experten nicht nur den Spotpreis in Bewegung bringt, sondern vor allem explorationsstarke Unternehmen wie Giant Mining ins Rampenlicht rückt. Denn: Nur wer heute neue Ressourcen erschließt, kann morgen liefern.

Die Analyseergebnisse aus MHB-36 bestätigen die Präsenz vielversprechender mineralisierter Zonen. Weitere Resultate aus dem Frühjahr-Bohrprogramm stehen unmittelbar bevor - und könnten zum nächsten Katalysator werden, während die Kupferpreise durch Angebotsdruck, geopolitische Risiken und industrielle KI-Nachfrage weiter anziehen.

Was genau ist bei Giant Mining passiert?

Giant Mining gibt bekannt, dass die nächste Explorationsphase auf dem Majuba Hill Projekt in Nevada gestartet ist. Und diese Phase hat es in sich:

Die Grundlage sind u.a. die Bohrkerne MHB-30 (218 Fuß mit 1,35 % Kupfer, inkl. 74 Fuß mit 2,6 % Cu) und MHB-32 , die in 2024 gebohrt wurden.

Die neuen Bohrziele wurden durch KI-Modelle der Firma ExploreTech definiert, die geophysikalische Daten der Region analysieren.

Der Fokus liegt auf dem "Northern Zone Breccia Corridor" - einer Zone mit hoher Kupfer-Potenz, die bisher kaum erschlossen ist.

CEO David Greenway wird in der Meldung deutlich:

Das Bohrprogramm 2025 ist unser ambitioniertestes und technologisch fortschrittlichstes bislang. [...] Die Resultate haben das Vertrauen unseres Teams gestärkt - Majuba hat das Potenzial, zur nächsten großen Kupferentdeckung in Nevada zu werden.

Nahaufnahme des MHB-32 NQ-Kerns. Klasten einer intrusiven Brekzie mit Chalkopyrit in einer Turmalin/Chalkopyrit-Matrix in einer Tiefe von 810 ft (246,89 m). Quelle: Unternehmensnews 20.06.2025

Was bedeutet das für Anleger?

Diese Meldung hat es in sich - aus mehreren Gründen:

- Hochgradige Bohrergebnisse

Die jüngsten Ergebnisse - insbesondere MHB-30 - zeigen, dass in Majuba Hill wirtschaftlich relevantes Kupfer vorhanden ist. Genau solche hochgradigen Zonen treiben Kursfantasie an.

- Künstliche Intelligenz im Einsatz

Die Integration der KI-Modelle von ExploreTech bringt Präzision in die Planung. Das reduziert Kosten, Risiken - und erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit kommender Bohrungen.

- Projekt mit Infrastruktur

Majuba Hill liegt in Nevada, mit Zugang zu Straßen, Strom und Wasser. In der Explorationswelt ein enormer Vorteil.

- Bohrprogramm ist finanziert

Wichtig für Investoren: Das kommende Explorationsprogramm ist durchfinanziert.

- Timing

Die News kam nachbörslich am Freitagabend. Nordamerika hat noch nicht auf diese News reagieren können! Wer sich jetzt informiert, kann am Montagmorgen agieren - bevor die breite Masse oder institutionelle Investoren überhaupt reagieren können.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung

[Auftraggeber: Giant Mining Corp.* (WKN: A409DM)] -

Warum jetzt handeln?

Immer wieder zeigen Beispiele wie Osisko, Filo oder Ivanhoe: Die stärksten Kursbewegungen finden oft direkt nach solchen Meldungen statt - vorausgesetzt, man ist früh genug dran.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) ist nicht nur ein Spekulationsobjekt - sondern ein Rohstoffwert mit echter Substanz, modernster Technik, Top-Management und vorausschauender Finanzierung.

Wer früh handelt, hat hier eine realistische Chance, vor einer möglichen Neubewertung der Aktie zu investieren.

3D-Modell von Majuba Hill, Quelle: Unternehmensnnews vom 20.6.25

Ein großer Vorteil von Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) ist die vorhandene Infrastruktur: Zugangsstraßen, Stromversorgung, Transportmöglichkeiten, Wasserversorgung und sogar eine Verarbeitungsanlage sind bereits vorhanden. Diese Faktoren können die Entwicklung und Produktion erheblich beschleunigen.

Das Majuba Hill Projekt umfasst eine Fläche von 15,1 Quadratmeilen und befindet sich nordöstlich von Reno, Nevada, in unmittelbarer Nähe zur Tesla Gigafactory. Die Lage ist besonders attraktiv, da Nevada als bergbaulich freundlicher und sicherer Standort gilt, was die Infrastruktur und Genehmigungen betrifft. Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) besitzt 100 % der Rechte an diesem Gebiet, inklusive umfangreicher mineralischer und oberirdischer Rechte, die sowohl privat als auch staatlich gehalten werden.

Ein technischer Bericht aus dem Jahr 2023 schätzt das Kupfervorkommen auf 50 bis 100 Millionen Tonnen mit Kupfergehalten zwischen 0,15 % und 0,3 %. Besonders interessant sind die Aussichten auf höherwertige Zonen mit 10 bis 20 Millionen Tonnen Kupfer und Gehalten von 0,4 % bis 0,8 %.

Rohstoffknappheit trotz Flaute: Warum Kupfer jetzt durchstartet

Eigentlich spricht vieles gegen einen Rohstoffboom: Das weltweite Wirtschaftswachstum bleibt hinter den Erwartungen zurück, die Zinslandschaft ist angespannt, und China meldet nur zaghaften Aufschwung. Und doch steigt der Kupferpreis seit Wochen deutlich. Warum?

Die Antwort liegt in der strukturellen Angebotslücke, die sich immer weiter öffnet - und in einer Nachfrage, die längst nicht mehr nur mit klassischer Industrie zu tun hat.

- BloombergNEF schätzt, dass bis 2050 weltweit mehr als 2,1 Billionen US-Dollar in Rohstoffe wie Kupfer investiert werden müssen, um die Energiewende zu realisieren.

- Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt in einem aktuellen Bericht, dass bereits ab 2025 ein Kupfer-Defizit drohen könnte, wenn keine neuen Minen entwickelt werden.

- Laut Goldman Sachs wird Kupfer in der grünen Transformation das, was Öl in der industriellen Revolution war: "das strategische Metall der Zukunft".

Was heißt das?

Selbst ohne Wirtschaftsboom treibt die Nachfrage nach Kupfer für Elektromobilität, Stromnetze, KI-Infrastruktur und erneuerbare Energien die Preise - ein Warnsignal an die Industrie, aber auch ein Startschuss für Investoren.

Denn: Wenn schon jetzt Engpässe entstehen, obwohl das Wirtschaftswachstum schwächelt - was passiert dann erst, wenn Amerika, Europa und Asien wirklich aufs Gaspedal drücken?

Genau hier, mitten in einer Phase wachsender Aufmerksamkeit für kritische Rohstoffe, setzt Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) an. Das Unternehmen entwickelt mit Majuba Hill ein vielversprechendes Kupferprojekt in Nevada - und meldet nun Bohrergebnisse, die den Puls der Rohstoffmärkte höherschlagen lassen…

- MHB-35 wurde vollständig beprobt und zur Analyse an ALS Labs geschickt - 595 Fuß Bohrkern, direkt unterhalb historischer Kupfer-Stollen.

- MHB-36, der KI-gesteuerte Hoffnungsträger, wird aktuell für den Versand vorbereitet. Erste Auswertungen zeigen sichtbare Chalkopyrit-Mineralisierung ab 198 Meter Tiefe - genau dort, wo das AI-Modell es vorhergesagt hatte.

- Gleichzeitig startet Giant Mining eine neue Finanzierungsrunde über 3 Mio. CAD - ein klares Zeichen: Das Unternehmen will die Gunst der Stunde nutzen und das Tempo weiter anziehen.

CEO David Greenway bringt es auf den Punkt:

Wir sind überzeugt, dass Majuba Hill sich zu einer Weltklasse-Kupfer-Entdeckung entwickeln kann.

Mit dem renommierten Geotechnik-Partner RESPEC einen entscheidenden Schritt zur systematischen Entwicklung seines Majuba-Hill-Projekts in Nevada eingeleitet. Ziel ist es, die Ergebnisse der Kernbohrungen 2024 und Frühjahr 2025 in ein aktualisiertes geologisches Modell zu integrieren. Dabei stehen insbesondere Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierungen im Fokus, um das Ressourcenpotenzial effizient zu quantifizieren. Die laufende Zusammenarbeit könnte die Grundlage für eine erste Ressourcenschätzung oder eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) legen - ein potenzieller Gamechanger für das Unternehmen.

Die Kombination aus technischen Erfolgen, strategischer Finanzierung und geopolitischem Rückenwind macht Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) jetzt mehr denn je zu einem heißen Kandidaten im amerikanischen Kupfermarkt der Zukunft.

Foto Blick nach Süden. Bohrloch MHB-35 wurde genau westlich unterhalb der historischen Kupferstollen gebohrt. Quelle: Unternehmensnews vom 2.6.2025

Mitten in einer Phase wachsender Aufmerksamkeit für kritische Rohstoffe setzt Giant Mining ein Ausrufezeichen: Die Ergebnisse des ersten Bohrlochs der Frühjahrs-Kampagne 2025 (MHB-32) am Majuba Hill Projekt in Nevada sind veröffentlicht - und lassen aufhorchen.

Die Highlights auf einen Blick:

169,5 Fuß mit 0,41 % Kupfer , inklusive: 40 Fuß mit 1,36 % Cu und sogar 10 Fuß mit sagenhaften 4,36 % Cu

Insgesamt enthält das Bohrloch 379,5 Fuß mit durchschnittlich 0,33 % Cu und 16,97 ppm Silber!

Ergebnisse auf einen Blick. Quelle: Unternehmensnews 20. Juni 2025

Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur eine tiefer reichende Kupfermineralisierung, sondern zeigen auch hochgradige Zonen im Zentrum des Projekts, die bisher nicht vollständig erfasst waren. Die Nordausdehnung und die vertikale Kontinuität der Kupferzonen deuten auf ein beträchtliches Erweiterungspotenzial hin - ein Schlüsselelement für eine künftige Ressourcenschätzung.

Warum das so wichtig ist

In einer Zeit, in der laut BloombergNEF über 2,1 Billionen US-Dollar bis 2050 in den Rohstoffbedarf für die Energiewende investiert werden müssen, positioniert sich Giant Mining mit Majuba Hill als potenzieller "Lieferant der Zukunft" - und das in einem politisch sicheren, rohstofffreundlichen Umfeld in Nevada, USA. Das Projekt vereint damit Geologie, Geografie und geopolitisches Momentum.

CEO David Greenway bringt es auf den Punkt:

Nevada beweist erneut, dass es eine Weltklasse-Jurisdiktion ist - und Majuba Hill liefert genau zur richtigen Zeit. Phase 2 kann kommen.

Die Aktie reagierte prompt mit deutlichem Handelsvolumenanstieg - ein erstes Zeichen dafür, dass Investoren wieder aufhorchen.

Diese Bohrung ist mehr als ein technisches Update - sie könnte der Startschuss für eine Neuentdeckung in einem altbekannten Kupferrevier sein. Die Aktie bleibt damit ein spannender Kandidat in einem Markt, der auf der Suche nach neuen Rohstoffprojekten "Made in USA" ist.

Das macht die Börse so fantastisch

Die geopolitischen Unsicherheiten der letzten Jahre, die Energiewende und die weltweite Digitalisierung haben eines gemeinsam: Sie alle erhöhen die Nachfrage nach einem ganz bestimmten Rohstoff dramatisch - Kupfer.

MHB-32 - Azurit, Malachit, Chalkosin in magmatusch-hydrohthermaler Brekzie bei 527 bis 537 Fuß (160-163 Meter). Quelle: Unternehmensnews 20.06.2025

KI-Revolution tritt neues Mega-Wachstum im Energiesektor los!

Interessanterweise löst genau der KI-Boom im Rohstoffsektor eine Megatrend-Story aus, die sich mit ihrem Gewinnpotenzial auf einem Level mit den spektakulärsten Technologie-Revolutionen der vergangenen 30 Jahre befindet! Der größte Trend im Rohstoffuniversum in der kommenden Dekade ist: Energie und Energieinfrastruktur in den USA!

Dies ist ein Superzyklus, dessen Ausmaß erst ganz wenige Börsianer überhaupt begriffen haben. Wir sprechen hier nicht von einem Multi-Milliarden-USD-Trend. Wir sprechen hier von einem Multi-Billionen-USD-Trend! Je nachdem, wie schnell die KI-Revolution in der Wirtschaft und unser aller Leben Fuß fasst, wird es sogar ein Trillionen-USD-Superzyklus!

Da müssen Sie mit dabei sein!

Hier in die richtigen Aktien von Unternehmen zu investieren, die jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind … das ist so, als ob Sie Mitte der 1990er-Jahre in Amazon.com oder Anfang der 2000er in Apple oder 2020 nach dem Covid-Crash in Chip-Aktien investiert hätten: eine unglaubliche Chance, mit einer Aktie ein Vermögen aufzubauen.

Natürlich ist der smarte Weg, nicht alles in ein einziges Unternehmen zu investieren, sondern in eine Gruppe der aussichtsreichsten Werte zu investieren. So reduzieren Sie das Risiko, erhöhen aber Ihre Gewinnchancen massiv. Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) ist ein Unternehmen, das alle Perspektiven mitbringt, um ein Kern-Bestandteil eines solchen Investment-Korbs zu sein.

Abbildung: MHB-36 / 935 Fuß (285 m). Intrusivgestein mit verstreutem Chalkopyrit. Quelle: Unternehmensnews 19.5.25

USA im Zentrum der nächsten Energie-Superrallye

Doch alles beginnt mit dem Megatrend "Energie & Energie-Infrastruktur in den USA". Die globale Energienachfrage ist aufgrund der steigenden Energienachfrage rund um den Globus und des KI-Booms in sich schon ein gewaltiger Megatrend. Aber der größte Wachstumssektor - sozusagen das Auge des Wachstumstornados - ist der amerikanische Energiemarkt.

Hier wird das mit Abstand größte Wachstum stattfinden. Hier werden sich die heißesten Aktienstorys entwickeln. Hier werden die spektakulärsten Gewinnchancen für clevere Anleger liegen.

Denn der amerikanische Energiesektor wird gleich von 5 Faktoren angefeuert. Eine Konstellation, die wir in über 20 Börsenjahren so nur im Hightech-Sektor erlebt haben. Doch jetzt finden wir genau diese Konstellation im amerikanischen Energiemarkt:

Faktor: Der neue Kalte Krieg zwischen Ost und West! Faktor: Reshoring-Boom der US-Wirtschaft führt zu nie dagewesener Energienachfrage! Faktor: Europa braucht gigantische Importmengen an US-Energie! Faktor: USA werden das Zentrum des energie-fressenden KI-Booms! Faktor: Trump ist US-Präsident!

Gehen wir die Faktoren der Reihe nach durch. Seit Februar 2022 ist unsere Welt eine andere. Mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eskalierte die bereits schwelende neue Blockbildung zwischen westlich-freiheitlichen Staaten und dem Ostblock in einen neuen Kalten Krieg. Das Ergebnis: Russisches Öl und auch iranisches Öl sind für die westlichen Industriestaaten tabu geworden.

USA: Ein neuer Billionen-USD-Markt für neue Energie-Infrastruktur entsteht

Diese fünf Faktoren sprechen glasklar für Energierohstoffe aus den USA - also für amerikanisches Öl, amerikanisches Gas und amerikanisches Uran. Aber: Es geht sogar noch spannender. Noch spektakulärer!

Denn all die benötigte Energie muss ja irgendwie innerhalb der USA transportiert werden - und das führt uns zu dem wahren Wachstumsstar innerhalb des Megatrends "Energie & USA": die dringend benötigte Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur. Denn die amerikanische Energieinfrastruktur ist hoffnungslos veraltet.

Der Großteil des aktuellen Stromnetzwerks in den USA wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren aufgebaut.

Das Durchschnittsalter der Stromleitungen ist 40 Jahre!

Ein Viertel aller Stromleitungen sind 50 Jahre und älter.

Die amerikanische Energieinfrastruktur wurde damals für den Transport von fossilen Energiequellen zu den Stromanlagen und dann für den Transport zu den Haushalten aufgebaut. Sie ist schlicht und ergreifend nicht fähig, die modernen Anforderungen der hohen Energienachfrage der digitalen Welt, des KI-Booms und des Booms der umweltfreundlichen Energierevolution zu erfüllen.

Völlig veraltete Energieinfrastruktur muss schnell rundum ersetzt werden

Aber: Der Energieverbrauch in den USA soll bis 2035 um 27 % bis 39 % höher liegen als 2021 (Quelle: Rapid Energy Policy Evaluation and Analysis Toolkit). Allein die Modernisierung der veralteten Stromkabel wird laut einer Analyse der Brattle Group 10 Mrd. USD pro Jahr kosten. Nicht einmalig. Pro Jahr.

Kein Wunder. Ein einfaches Beispiel verdeutlich eindrucksvoll, über welche Dimensionen wir hier sprechen: Wir alle nutzen tagtäglich die Internet-Suchanfrage über Google. Die kommende, auf KI basierende Beantwortung von Suchanfragen wird aber rund 10x so viel Energie wie die klassischen Suchanfragen von heute verbrauchen!

Weite Teile der Infrastruktur für den Energietransport müssen völlig neu aufgebaut werden, um die durch KI ausgelöste gigantische Energienachfrage bewältigen zu können. On top zu der ohnehin schon steigenden Energienachfrage durch Digitalisierung. Und noch mal on top zu den erforderlichen Modernisierungen für die unaufhaltsame Revolution der erneuerbaren Energien. Wir sprechen hier von Infrastruktur-Investitionen in der Billionen-USD-Sphäre.

Ein Megamarkt, in dessen Zentrum ein Rohstoff stehen wird: Kupfer.

Genauer gesagt: Kupfer made in USA.

Trump-Effekt: "Drill, Baby, Drill" ist zurück

Mit Donald Trump im Weißen Haus erlebt die US-Bergbauindustrie ein politisches Comeback. Ein neues Gesetz - der "Critical Mineral Consistency Act" - erleichtert Genehmigungen und fördert Kupferprojekte mit Hochdruck.

Giant Mining ist in perfekter Startposition.

Die geplante Umkehr der restriktiven Genehmigungspolitiken unter Biden und Obama sowie neue Gesetzgebungen zur Förderung kritischer Mineralien haben den Markt für Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) massiv wiederbelebt.

Ein kürzlich im US-Repräsentantenhaus verabschiedetes Gesetz, der "Critical Mineral Consistency Act", soll die Versorgung mit kritischen Mineralien wie Kupfer, Elektronikmetallen, Stahl und Silizium sichern. Arizona-Abgeordneter Juan Ciscomani, Sponsor des Gesetzes, betont die zentrale Rolle von Kupfer für die Energiezukunft Amerikas. Das Gesetz erleichtert zudem die Genehmigungsverfahren für Kupferprojekte erheblich.

Diese Faktoren zusammengenommen - ein pro-business Umfeld, neue Gesetzgebung, drohende Rohstoffknappheit und ein stark abgesunkener Aktienkurs - machen Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) zu einer Aktie, die clevere Anleger jetzt genau im Blick haben sollten.

Giant Mining stärkt Marktposition durch Beitritt zur Nevada Mining Association

Das Unternehmen hat einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Marktposition unternommen, indem es der renommierten Nevada Mining Association beigetreten ist. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die USA unter der Führung von Präsident Donald J. Trump die heimische Mineralproduktion fördern wollen.

Diese Mitgliedschaft bietet dem Unternehmen Zugang zu einem breiten Spektrum an Branchenwissen und wertvollen Networking-Möglichkeiten, die entscheidend für die Weiterentwicklung seiner Projekte sind.

Das wertvollste Industriemetall der Dekade: Kupfer - Made in USA

Denn Kupfer ist aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeiten der zentrale Rohstoff Nr. 1, der im Bereich der Energie-Infrastruktur unersetzbar ist und in Massen benötigt wird. Doch nicht jedes Kupfer steht vor diesem historischen Nachfrage-Boom. Amerikanisches Kupfer, das in den USA gefördert wird, ist es, das im Zentrum dieses Billionen-USD-Wachstumsmarktes steht!

Washington kann bei einem absoluten volkswirtschaftlichen Schlüsselbereich wie der Energieinfrastruktur kein Versorgungsrisiko eingehen! Das Kupfer muss aus den USA kommen. Kupfer "made in USA" wird deshalb durch den neuen Kalten Krieg und den Energie-Infrastruktur-Boom in den USA in den kommenden Jahren das wertvollste Kupfer der Welt!

Top 6 Länder mit der größten Kupferproduktion in 2023

Platz Land Menge produziertes Kupfer (in Mio. Tonnen) Analyse Chile 5,2 Mio. Politische Situation in Südamerika instabiler als früher Peru 2,2 Mio. Politische Situation in Südamerika instabiler als früher Dem. Rep. Kongo 1,8 Mio. Afrika unter zu starkem Einfluss des neuen Ostblocks China 1,6 Mio. Teil des neuen Ostblocks USA 1,1 Mio. Einziges westliches Land in Top 6 Russland 900.000 Teil des neuen Ostblocks

(Quelle: US Geological Survey Data, Stand 2023)

Die Liste der sechs größten Kupferproduzenten der Welt zeigt Ihnen, wie angespannt die fundamentale Lage bei Kupfer in der Welt der neuen geopolitischen Krise des zweiten Kalten Krieges geworden ist. Vor allem vor dem Hintergrund der steigenden politischen Instabilität in Südamerika, wo pro-sozialistische Strömungen immer stärkeren politischen Einfluss gewinnen.

Diese Situation ist untragbar für Washington. Die Kupferversorgung in den USA muss gesichert sein - unabhängig von geopolitischen Risiken. Das bedeutet: Wir stehen in den USA vor einem einmaligen Boom für amerikanisches Kupfer - und dementsprechend für amerikanische Kupferproduzenten und -explorer.

Noch nie in der Geschichte der USA waren die Gewinnchancen für Aktien von Bergbauunternehmen mit Kupferprojekten in den USA größer!

Washington wird amerikanische Kupferprojekte massiv fördern

Wo Washington neben finanziellen Förderungen den größten Einfluss hat: schnellere und vereinfachte Genehmigungen für die Projektentwicklung und den Bau von Kupferminen. Davon profitieren bereits existierende Kupferproduzenten jedoch nur unterdurchschnittlich. Denn deren Minen existieren ja bereits.

Sie profitieren nur durch die Entwicklung neuer Projekte oder Erweiterungen bestehender Minen. Doch da sie bereits Produzenten sind, ist der Effekt von verkürzten Entwicklungszeiten für weitere Projekte auf die Geschäftsentwicklung nicht bahnbrechend. Zudem haben die Produzenten bereits deutlich größere Börsenbewertungen, was deren Gewinnpotenzial schmälert.

Den mit weitem Abstand dramatischsten Effekt - im positivsten Sinne - werden wir bei Kupferexplorern mit fortgeschrittenen Projekten sehen. Denn diese Explorer fördern noch kein Kupfer - sind aber auch nicht mehr 5 oder 10 Jahre davon entfernt. Hier zeigen die kommenden Vereinfachungen von bürokratischen Abläufen und Genehmigungen die schnellsten Effekte auf die Unternehmensentwicklungen.

Verkürzen schnellere Genehmigungen doch die Entwicklungszeit bis zum Produktionsstart deutlich. Potenziell um Jahre! Dadurch werden diese Explorer ihre Projekte schneller in die Präproduktions-Phasen bringen, was deren Aktien sofort in völlig neue Bewertungsdimensionen schießen lässt.

Man könnte meinen Majuba Hill ist auf bestem Weg, Amerikas Antwort auf die globale Rohstoffwende zu werden - und Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) sitzt mitten im Zentrum dieser Entwicklung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Giant Mining, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 21. Juni 2025 erstellt und am 25. Juni 2025 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Giant Mining Corporation wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Giant Mining Corporation entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Ein Vermittler hält Aktien des beworbenen Unternehmens Giant Mining Corp. und kann diese jederzeit verkaufen. Der Vermittler hat uns gegenüber signalisiert, dass er beabsichtigt auch innerhalb unseres jetzigen Werbezeitraums, diese Aktien zu verkaufen. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester



Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US84265V1052,ARDEUT112562,CA37452L1085,CA21750C1014