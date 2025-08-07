Nächster Rohstoff-Gamechanger: Kupferaktie mit Rückenwind: Zölle, Trump & Bohrergebnisse sprechen eine Sprache

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Kupfer wird zur strategischen Währung - und dieses Unternehmen steht bereit

Während Schlagzeilen rund um KI, E-Mobilität und Energiepolitik die Märkte dominieren, braut sich im Hintergrund ein Rohstofftrend zusammen, der alles antreiben wird: Kupfer.



Die USA wollen ihre Versorgungsketten sichern - vom Erz bis zur Endverarbeitung - und investieren massiv in heimische Projekte. Genau hier kommt Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ins Spiel: Mitten im rohstoffreichen Nevada arbeitet das Unternehmen an einem Projekt, das nicht nur geologisch überzeugt, sondern auch perfekt in die neue nationale Rohstoffstrategie passt..

Das Zeitfenster schließt sich - und wer jetzt nicht hinschaut, könnte den nächsten US-Kupfer-Megadeal verpassen.



Während viele Investoren noch auf die üblichen Verdächtigen setzen, entsteht im Hintergrund eine der spannendsten Rohstoffchancen der USA: Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085). Das Unternehmen treibt sein Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada mit Hochdruck voran - und kombiniert klassische Exploration mit modernster KI-gestützter Bohrplanung.

Phase 1 der Bohrkampagne 2025 hat bereits hochgradige Kupferzonen bestätigt. Jetzt folgt Phase 2 wie das Unternehmen vor wenigen Tagen veröffentlicht hat- gezielt ausgerichtet auf die mineralisierten Brekzienzonen und tiefer liegenden Strukturen, die das Potenzial haben, Majuba Hill zu einer der strategisch wichtigsten Kupferquellen der USA zu machen. Die Grundlage dafür: eine umfassende Brekzienstudie, gespeist aus über 100 historischen Bohrungen und den jüngsten Top-Ergebnissen wie 2,6% Kupfer auf 22,6 m.

Das Ziel der Phase 2 ist klar: Definition und Abgrenzung des mineralisierten Systems mit dem Ziel der Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung ("MRE").

Hydrothermal-magmatische, polylithische Brekzie mit Chalkosin-Klumpen und wahrscheinlich Gips in einer Tiefe von 537 Fuß. Quelle: Unternehmensmeldung

Dies ist mehr als nur ein Bohrprogramm - es ist ein entscheidender Schritt zur Rückverlagerung der Produktion kritischer Mineralien und zur Rückeroberung der amerikanischen Führungsposition in der Kupferlieferkette,

sagte David Greenway, CEO von Giant Mining Corp.

Durch die Integration der KI-gestützten geologischen Informationen von ExploreTech beschleunigen wir die Entdeckung und reduzieren das Risiko in einer Zeit, in der die Kupferpreise steigen. Die Gelegenheit, in Kupfervorkommen in den USA zu investieren, war noch nie so dringend - oder so strategisch wichtig.

Gleichzeitig sorgt das politische Umfeld für Rückenwind: Washington will die gesamte Wertschöpfungskette - vom Erz bis zur Endverarbeitung - zurück in die USA holen. Strafzölle auf bestimmte Kupferimporte, beschleunigte Genehmigungsverfahren und Förderprogramme im Rahmen des Defense Production Act schaffen ideale Bedingungen für heimische Produzenten. Giant Mining hat die Finanzierung für die nächste Bohrphase bereits gesichert, verfügt über eine erstklassige Infrastruktur vor Ort und positioniert sich klar als Partner der "America First"-Strategie.

In einer Zeit, in der Kupferpreise trotz des jüngsten Kursrücksetzers bereits YTD dennoch deutlich gestiegen sind, könnte diese Kombination aus politischem Rückenwind, technologischem Vorsprung und hochgradigen Funden genau der Hebel sein, der das Projekt in den Fokus institutioneller Anleger katapultiert. Wer jetzt handelt, könnte vorne dabei sein, wenn Majuba Hill vom Geheimtipp zum strategischen Rohstoffprojekt der USA wird.

Denn während sich der Markt auf die falschen Stellen konzentriert, wächst der politische Druck in Washington, die gesamte Wertschöpfungskette - vom Erz bis zur Veredelung - in die USA zurückzuholen. Und das bedeutet: Neue heimische Kupfervorkommen sind nicht nur erwünscht, sondern notwendig. Das Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada rückt dadurch mehr denn je ins Zentrum der strategischen Planung.

"America First" gilt ab sofort auch für Bohrkerne, nicht nur für Kabeltrommeln.

Trump nutzt Instrumente wie den Defense Production Act (DPA) sowie das US-Ministerium für Verteidigung, das International Development Finance Corporation (DFC) und andere Behörden, um gezielt Kapitalhilfe, Kredite oder Garantien für Bergbauprojekte bereitzustellen - insbesondere in den USA selbst - und nicht nur international.

Giant Mining hat sich in den vergangenen Monaten exakt auf diese Entwicklung vorbereitet: mit Bohrungen in Brekzienzonen, KI-gesteuerten Explorationsmodellen, frischer Finanzierung - und einer aktiven Positionierung als Teil der nationalen Rohstoffstrategie der USA. Der heutige Preisrückgang bei Kupfer könnte also genau das sein, was langfristig denkende Investoren brauchen: eine Gelegenheit - bevor der Markt erkennt, was da wirklich im Begriff ist zu entstehen.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) zeigt, wie moderne Rohstoffexploration heute funktioniert: Mit klarem geopolitischem Rückenwind, KI-gesteuerten Datenmodellen - und einer Entschlossenheit, die sich immer mehr bezahlt macht. Das kanadische Kupfer-Explorationsunternehmen mit Fokus auf sein US-Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada greift jetzt in der Tiefe an: Mit einer neuen Brekzienstudie soll das geologische Verständnis weiter verfeinert und die nächste Bohrphase noch gezielter vorbereitet werden, wie das Unternehmen mitgeteilt hat.

Bohrziele sollen mit Hilfe der Brekziestudie verfeinert werden. Quelle: Unternehmensmeldung

Was steckt hinter der neuen Studie?

Die sogenannte Brekzie ist eine natürliche "Gesteinsmischung", entstanden durch vulkanische Aktivität oder tektonische Prozesse. Und genau sie scheint bei Majuba Hill ein Schatzträger zu sein: Die Bohrungen MHB-30 und MHB-32 hatten bereits hochgradige Kupferzonen in diesen Strukturen durchteuft - mit bis zu 2,6% Kupfer auf 22,6?m und starken Silberwerten.

Die nun angekündigte Brekzienstudie basiert auf Daten aus über 100 historischen Bohrungen und den jüngsten Erfolgen der Phase-1-Bohrkampagne 2025. Ziel ist es, mithilfe fortgeschrittener KI-Modelle die geologisch besonders "heißen Zonen" in der Tiefe weiter einzugrenzen - und damit Phase 2 der Bohrungen auf den Punkt zu bringen.

Kupfer wird strategisch - und Giant Mining rückt in den Fokus

Die geopolitische Großwetterlage spielt Giant Mining derzeit voll in die Karten. Die von der US-Regierung angekündigten Strafzölle von 50% auf Kupferimporte und das politische Ziel, heimische Rohstoffe zu priorisieren, verleihen Projekten wie Majuba Hill eine ganz neue Bedeutung. Auch wenn jetzt die Zölle nicht so ausgefallen sind, wie von vielen Marktteilnehmern zuvor erwartet.

Giant Mining positioniert sich als aktiver Partner der "America First"-Strategie - und betont in der jüngsten Mitteilung, dass man bereit ist, zur nationalen Kupferversorgung beizutragen. Mit der gesicherten Finanzierung für Phase 2, einer bestehenden Infrastruktur und einem erfahrenen Explorationsteam rund um den Geologen Buster Hunsaker ist das Projekt Majuba Hill für genau diesen Moment aufgestellt.

Das Unternehmen könnte kurz vor dem Aufbruch in eine neue Ära strategischer Rohstoffsicherung.

Amerikanische Produzenten mit hohem Kupferbedarf benötigen jetzt dennoch Lösungen - direkt aus dem eigenen Land!

Während die Welt über grüne Technologien, neue Stromnetze und E-Mobilität diskutiert, fehlt eben oft ein entscheidendes Detail: Kupfer. Ohne das rote Metall - kein Fortschritt, keine Energiewende, keine Digitalisierung.

Doch was, wenn die Lösung direkt vor der Haustür liegt?

Mitten im rohstoffreichen Nevada arbeitet ein kaum beachtetes Junior-Unternehmen an der Neuauflage einer historischen Kupfermine: Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) besitzt das Majuba Hill Projekt, ein Gebiet mit Geschichte, einer historischen Produktion - und mit Potenzial für eine ganz neue Kupfer-Zukunft. Erste Explorationsergebnisse stimmen optimistisch, moderne Technik trifft hier auf alte Strukturen.

Und während die LME-Kupferlager laut Bloomberg immer leerer werden, könnten Explorer wie Giant Mining bald in den Fokus geraten

Was die Märkte derzeit erleben, ist mehr als ein kurzfristiger Angebotsengpass: Es ist ein struktureller Wandel, der laut Experten nicht nur den Spotpreis in Bewegung bringt, sondern vor allem explorationsstarke Unternehmen wie Giant Mining ins Rampenlicht rückt. Wir hatten berichtet, dass viel Kupfer in die USA transportiert worden ist, um die Zölle ab den 1. August zu vermeiden. Das sogenannte front-loading, weshalb die LME Lager leer sind und der Kupferpreis an der LME auch gar nicht so stark gefallen ist, wie an der Comex in den USA:

Denn: Nur wer heute neue Ressourcen erschließt, kann morgen liefern.

Noch notiert die Aktie im Centbereich. Doch was passiert, wenn die USA auf einmal jeden verfügbaren Kupferpfennig im eigenen Land sichern wollen? Könnte Majuba Hill dann zu einem der strategisch wertvollsten Rohstoffprojekte im Westen werden?

Wir glauben: Die Zeit spielt für die Heimatminen.

Und fragen uns: Wohin katapultiert das Giant Mining, wenn die protektionistische Welle losrollt - und das Projekt Majuba Hill zum Herzstück amerikanischer Rohstoffpolitik wird?

Giant Mining schließt sich der "America First"-Strategie des Weißen Hauses an, um den Abbau kritischer Mineralien zu beschleunigen und die US-Kupferversorgungskette wieder ins Land zu holen

Als Entwickler des vielversprechenden Majuba-Hill-Projekts - einem erstklassigen Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen im rohstoffreichen Pershing County, Nevada - begrüßt Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ausdrücklich das klare Bekenntnis der US-Regierung, Genehmigungsverfahren für kritische Mineralienprojekte im Interesse der nationalen Sicherheit zu beschleunigen. Diese wegweisende Entscheidung stärkt nicht nur die heimische Versorgungssicherheit, sondern gibt auch zukunftsweisenden Projekten wie Majuba Hill neuen Auftrieb.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) begrüßt die von der Trump-Regierung angekündigten strategischen Initiativen ausdrücklich - sie stehen in direktem Einklang mit unserer Mission, sichere und nachhaltige inländische Kupferlieferketten aufzubauen. Zu den zentralen Maßnahmen zählen unter anderem:

Die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für kritische Mineralprojekte

Die Stärkung der heimischen Exploration und Produktion strategischer Rohstoffe

Die Reduzierung der Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten durch gezielte Investitionen in US-amerikanische Projekte

Die Förderung innovativer Technologien zur umweltgerechten Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer und anderen Schlüsselmineralien

Mobilisierung des Defense Production Act

Bundes Priorisierung von Kupfer

Kupferzölle zur Rückverlagerung der Produktion

Mit seinem Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada leistet Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) einen aktiven Beitrag zur Umsetzung dieser zukunftsweisenden Ziele.

Majuba Hill: Hier könnte Amerikas Rohstoffzukunft beginnen

Das Majuba Hill Projekt ist kein unbeschriebenes Blatt - sondern ein geschichtsträchtiger Ort mit beeindruckendem Fundament. Bereits in den frühen 1900er-Jahren wurde hier untertage erfolgreich Kupfer, Zinn, Silber und Gold gefördert. Bis in die 1950er Jahre hinein verließen Millionen Pfund Kupfer sowie beträchtliche Mengen an Silber, Gold und Zinn diese legendäre Lagerstätte.

Heute knüpft Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) an dieses wertvolle Erbe an - mit modernster Explorationstechnologie, klarem Fokus auf kritische Rohstoffe und dem Ziel, Majuba Hill als Schlüsselprojekt für Amerikas Kupferzukunft neu zu positionieren.

Strategisch gelegen, vollständig kontrolliert, bereit für den nächsten Schritt

Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) liegt in der hervorragenden bestehenden Infrastruktur: Bereits erschlossene Zugangsstraßen, eine stabile Stromversorgung, bestehende Transportwege, Wasserzugang und sogar eine Verarbeitungsanlage vor Ort - all das schafft ideale Voraussetzungen für eine beschleunigte Entwicklung und zukünftige Produktion.

Das Majuba Hill Projekt erstreckt sich über rund 15,1 Quadratmeilen in einer erstklassigen Lage nordöstlich von Reno, Nevada, nur einen Steinwurf entfernt von der Tesla Gigafactory - einem Symbol für die grüne, technologiegetriebene Zukunft der US-Industrie. Nevada selbst gilt als einer der bergbaufreundlichsten und politisch sichersten Standorte Nordamerikas - besonders in Hinblick auf Genehmigungen, Umweltauflagen und Investitionsklima.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hält 100% der Rechte an diesem bedeutenden Projekt - einschließlich umfangreicher mineralischer und oberirdischer Nutzungsrechte, die sowohl staatlich als auch privat abgesichert sind.

Ein Projekt mit idealen Voraussetzungen - in einer Region mit echtem Zukunftspotenzial.

Ermutigende Ergebnisse - Giant Mining weitet Exploration in Majuba Hill deutlich aus

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) verstärkt sein Engagement im strategisch wichtigen Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, durch die Ausweitung seines Basisexplorationsprogramms. Diese Entscheidung folgt auf die äußerst vielversprechenden Resultate der Kernbohrkampagne 2024-2025, die gezielt auf hochgradige Kupferzonen abzielte.

Besonders hervorzuheben sind die Bohrungen MHB-30 und MHB-32, die signifikante Kupfermineralisierung durchteuften - insbesondere innerhalb porphyrtypischer Brekzienzonen mit Turmalinmatrix, einem geologischen Hinweis auf ein potenziell großes, zusammenhängendes Kupfersystem. Die Ergebnisse bestätigen nicht nur die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe, sondern zeigen auch vielversprechende horizontale Ausdehnungsmöglichkeiten über das gesamte Projektgebiet.

Diese Ergebnisse weisen auf das Potenzial von Majuba Hill als bedeutendes Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-System hin und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklungsstrategie des Unternehmens dar.

Nahaufnahme des MHB-32 NQ-Kerns. Klasten einer intrusiven Brekzie mit Chalkopyrit in einer Turmalin/Chalkopyrit-Matrix in einer Tiefe von 810 ft (246,89 m). Quelle: Unternehmensnews 20.06.2025

Bohrhighlights 2024-2025 - Majuba Hill nähert sich entscheidendem Meilenstein

Im Rahmen der erfolgreichen Explorationskampagne 2024-2025 hat Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) insgesamt sieben Kernbohrungen (MHB-30 bis MHB-36) mit einer Gesamtlänge von 7.370,5 Fuß (2.246,53 Meter) abgeschlossen. Damit erhöht sich die Gesamtlänge aller bisher durchgeführten Bohrungen bei Majuba Hill auf beeindruckende 89.395 Fuß (27.247,5 Meter).

Diese neue Datenbasis stellt einen bedeutenden Fortschritt für das geologische Modell dar und bringt das Unternehmen einen großen Schritt näher an eine erste Mineralressourcenschätzung heran.

Höhepunkt der Kampagne - Bohrloch MHB-30:

218,0 Fuß (66,4 m) mit 1,35% Kupfer (Cu) und 73,4 g/t Silber (Ag) ab der Oberfläche

Inklusive: 74,0 Fuß (22,6 m) mit 2,6% Cu und 30,1 g/t Ag

Diese außergewöhnlichen Ergebnisse bestätigen erneut das hohe Gehaltspotenzial in oberflächennahen Zonen und unterstreichen die strategische Bedeutung von Majuba Hill als aussichtsreiches Porphyr-Kupferprojekt mit großem Tiefen- und Flächenpotenzial.

Diese Entdeckungen stützen die Vision von Majuba Hill als zukünftiger strategischer Kupferlieferant, im Einklang mit der steigenden nationalen Nachfrage nach kritischen Rohstoffen und den Ambitionen einer elektrifizierten, ressourcensicheren US-Wirtschaft.

Kupfer im Aufwind - Giant Mining trifft den Nerv der Zeit

Trotz globaler Flaute zeigt der Kupferpreis seit Wochen nur eine Richtung: nach oben.

Was viele überrascht, folgt einer klaren Logik: Nicht Konjunktur, sondern Struktur treibt den Markt.

Die Nachfrage nach Kupfer ist längst entkoppelt vom klassischen Wirtschaftszyklus. Elektromobilität, Stromnetze, KI-Rechenzentren und erneuerbare Energien befeuern einen Megatrend - mit zunehmender Dringlichkeit.

Mit dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada positioniert sich Giant Mining genau dort, wo die Rohstoffzukunft geschrieben wird. Und die aktuellen Bohrkampagnen liefern:

?? MHB-35: 595 Fuß Bohrkern - direkt unterhalb historischer Kupferstollen - vollständig beprobt und zur Analyse bei ALS Labs.

?? MHB-36: KI-gesteuert geplant, bereits sichtbare Chalkopyrit-Mineralisierung ab 198 Metern - exakt dort, wo das AI-Modell es prognostizierte.

?? Finanzierungsrunde über 3 Mio. CAD gestartet - ein klares Signal: Giant Mining zieht das Tempo an, um im richtigen Moment zur Stelle zu sein.

KI-Revolution entfacht Superzyklus im Energiesektor - und Kupfer steht im Zentrum!

Während die Welt gebannt auf ChatGPT, Nvidia und das KI-Wettrennen schaut, entsteht im Hintergrund ein zweiter Megatrend - gewaltig, unterschätzt und mit gigantischem Gewinnpotenzial:

Die KI-Revolution braucht Energie. Und Energie braucht Kupfer.

Was jetzt beginnt, ist kein gewöhnlicher Rohstoffzyklus - es ist ein Superzyklus. Und dieser Superzyklus wird die Infrastruktur Amerikas und der Welt neu schreiben.



?? Stromnetze, Rechenzentren, Batteriefabriken, Ladeinfrastruktur, KI-Cluster - all das braucht mehr Kupfer als je zuvor.

? BloombergNEF spricht von über 2,1 Billionen USD, die in Rohstoffe wie Kupfer investiert werden müssen.

? Die IEA warnt: Bereits ab 2025 droht ein weltweiter Kupfermangel.

? Goldman Sachs nennt Kupfer: "Das neue Öl der grünen und digitalen Revolution."

Giant Mining - Kupferaktie mit Superzyklus-Potenzial

Wenn Sie 1995 in Amazon, 2003 in Apple oder 2020 in Nvidia investiert hätten - würden Sie es heute bereuen?

Wahrscheinlich nicht.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hat alles, um jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein:

?? Hochgradige Kupferfunde beim Majuba Hill Projekt in Nevada

?? Strategische Lage nahe der Tesla Gigafactory - mitten im Zentrum der US-Energiewende

?? Bestehende Infrastruktur und 100% Eigentum an einem riesigen Landpaket

?? KI-gesteuerte Bohrplanung trifft auf sichtbare Kupfermineralisierung

?? Neue Bohrprogramme und eine frische Finanzierung über 3 Mio. CAD setzen klare Expansionssignale

Jetzt zählt Weitblick. Wer früh dabei ist, hat die besten Karten.

Wer heute in Unternehmen wie Giant Mining investiert, setzt nicht auf einen Hype - sondern auf den Rohstoffmotor der nächsten Wirtschaftsära.

USA im Zentrum der Energie-Superrallye - Entsteht hier der nächste Billionen-Dollar-Markt?

Der globale Energiemarkt steht vor einer gewaltigen Umwälzung. Doch das Epizentrum dieses Wandels liegt nicht irgendwo - es liegt in den USA.

Der größte Wachstumsschub in der Energie- und Rohstoffwelt wird nicht in Europa, nicht in Asien, sondern in Amerika stattfinden.

Warum? Weil hier gleich fünf gewaltige Trends gleichzeitig zünden - eine Konstellation, wie sie Anleger zuletzt im Dotcom-Boom oder beim Chip-Rennen nach Covid erlebt haben:

?? Die 5 explosiven Treiber der neuen US-Energierallye:

Neuer Kalter Krieg: Die weltweite Blockbildung - ausgelöst durch Russlands Invasion in der Ukraine - verändert den Energiemarkt grundlegend. Westliche Länder wenden sich von russischem und iranischem Öl ab - und die USA rücken als Energieversorger Nr. 1 in den Fokus. Reshoring & Industrie-Renaissance: Produktionskapazitäten kehren zurück nach Amerika. Das bedeutet: dramatisch steigender Energiebedarf, besonders für stromintensive Branchen wie Halbleiter, Automobil, KI & Cloud. Europa braucht amerikanische Energie: LNG-Terminals, Pipeline-Infrastruktur und Transatlantik-Handel erleben einen Boom. US-Energieexporte werden zur Lebensader Europas. KI-Boom frisst Strom - und zwar in Massen: Künstliche Intelligenz verändert alles - auch den Energiemarkt. Die neue KI-Wirtschaft braucht Rechenzentren, Hochspannungsleitungen und zuverlässige Kupfer-Infrastruktur. Rückkehr von Donald Trump: Politisch setzt die neue US-Regierung klare Signale: Fokus auf Energiesouveränität, Förderung von Infrastruktur, schnelle Genehmigungen, Anreize für Bergbau und Rohstoffsicherheit.

Was bedeutet das für Anleger?

In den USA entsteht gerade ein neuer Billionen-Dollar-Markt: die umfassende Modernisierung der Energieinfrastruktur. Und damit beginnt ein Superzyklus, in dem besonders ein Rohstoff in den Mittelpunkt rückt:

Kupfer - der Leitrohstoff der elektrifizierten Welt.

Denn das amerikanische Stromnetz ist alt, überlastet und nicht gerüstet für die Zukunft:

Das Durchschnittsalter der Stromleitungen beträgt über 40 Jahre

Ein Viertel der Infrastruktur ist über 50 Jahre alt

Gebaut für fossile Brennstoffe - ungeeignet für grüne Energie, E-Mobilität und KI-Infrastruktur

Fazit: Wer heute auf den US-Energie- und Kupfer-Superzyklus setzt, positioniert sich früh in einem der wichtigsten Megatrends der kommenden Dekade.

Ob Öl, Gas, Uran oder Kupfer - amerikanische Rohstoffe sind die neue Wachstumsachse der Weltwirtschaft. Und mit Unternehmen wie Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) können clevere Anleger frühzeitig auf genau jene Projekte setzen, die mitten im Herzen dieser neuen Infrastrukturwelle liegen.

Tipp für smarte Anleger:

Setzen Sie nicht auf ein einziges Pferd - aber stellen Sie sicher, dass US-Kupfer-Aktien wie Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) vielleicht Teil Ihres Investment-Korbs werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Giant Mining und die hinterlegten Dokumente bei sedarplus, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

