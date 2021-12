Nachdem die Börsen am Montag noch mehr oder weniger verrückt gespielt hatten, kehrten die Märkte gestern zur Tagesordnung zurück. Schließlich scheint die Angst vor der neuen Omikron-Variante immer weiter zu schwinden. Diese Variante ist zwar Stand jetzt ansteckender als die bisher vorherrschende Delta-Variante, aber die Krankheitsverläufe sind wohl sehr ähnlich, sodass keine deutlich größere Gefahr für das Gesundheitswesen ausgeht als bisher.

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech zeigt sich gestern wieder einmal von seiner besten Seite und konnte vor allem zum Handelsende an der Wall Street massiv zulegen. Zum Schluss stand ein Plus von mehr als acht Prozent in den Büchern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...