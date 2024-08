© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa



Die Allianz-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf nicht gerade geglänzt. Doch die Berenberg-Bank sieht den Versicherer im Aufwind. 3 Gründe, warum das Gewinnwachstum jetzt zulegen dürfte.Ein mageres Plus von vier Prozent können Allianz-Anleger seit Januar verbuchen. In einem starken Gesamtmarkt ist das eher als Enttäuschung zu verbuchen. Doch Papiere des Versicherungsriesen stehe vor einer vielversprechenden Wachstumsphase, betont Berenberg-Analyst Michael Huttner in seinem jüngsten Kommentar. Das Unternehmen habe sich in den letzten Monaten strategisch gut positioniert und könnte von mehreren positiven Entwicklungen profitieren, die das Gewinnwachstum ankurbeln dürften. Huttner nennt dabei …