Inflationssorgen, Furcht vor den Auswirkungen der neuen Virus-Variante Omikron und Zinssorgen wechseln sich in schneller Folge an den Weltbörsen ab. Sicherheit ist gesucht. Die Umsätze werden allmählich dünner. 9. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach dem weltweiten Ausverkauf zum "Black Friday" hat eine schnelle Erholung an den Börsen eingesetzt, die jedoch fragil wirkt: "Noch immer wird das Marktgeschehen von der Hoffnung bestimmt, dass die Omikron-Infektionen mild verlaufen könnten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...