Gewinne glattstellen und einfach mal Pause machen - danach sieht es derzeit an der Börse aus, auch im ETF-Handel. Die Risikofreude ist jedenfalls gering, auch angesichts neuer Omikron-Sorgen. 22. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Eine Jahresendrally scheint eher fern in diesen letzten Tagen des Jahres. In Sorge um Omikron und Ängsten vor einem neuen Lockdown hatte der DAX zum Wochenstart kräftig verloren bis auf fast 15.100 Punkte. Am Mittwoch ist der Index auf Erholungskurs und steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...