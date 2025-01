Die Konzernmutter nutzt die Rallye der Siemens-Energy-Aktie und trennt sich von Anteilen im Wert von 1 Milliarde Euro. Der Münchner Technologiekonzern Siemens hat Aktien seiner ehemaligen Energietechnik-Tochter Siemens Energy im Wert von knapp einer Milliarde Euro verkauft. Der Schritt soll die Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair finanzieren und markiert einen weiteren Rückzug aus der Beteiligung an Siemens Energy. Die Siemens-Beteiligung an Siemens Energy ist damit auf 14,96 Prozent gesunken, nachdem im Geschäftsbericht für 2023/24 noch ein Anteil von 17,1 Prozent ausgewiesen war. Bereits in der Vergangenheit hatte Siemens angekündigt, sich langfristig von Siemens Energy zu …