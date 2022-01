Nordex springt heute regelrecht nach oben. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund drei Prozent in die Höhe. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 14,87 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt pünktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 16,10 EUR. Anleger sollten Nordex also unbedingt im Auge behalten.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...