DenkerWulf erteilt Nordex Group Auftrag über knapp 40 MW in Deutschland



04.07.2024

Hamburg/Sehestedt, 4. Juli 2024. DenkerWulf, einer der führenden Onshore-Windparkentwickler in Deutschland, hat Ende Juni 2024 sieben Turbinen des Typs N149/5.X bei der Nordex Group bestellt. Der Auftrag umfasst zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre. Die Turbinen der Delta4000-Serie sind für den 39,9-MW-Windpark Waabs nahe Eckernförde in Schleswig-Holstein bestimmt. Die Nordex Group liefert die Anlagen mit jeweils einer Nennleistung von 5,7 Megawatt ab Frühjahr 2025. Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: "Es freut uns sehr, dass sich DenkerWulf erneut für unsere Technologie entschieden hat. Wir schätzen das Vertrauen, das in uns gesetzt wird. Die nachhaltige Energielandschaft für die Region auch mit diesem Projekt mitzugestalten, macht uns als Lieferant der Turbinen sehr stolz und wir freuen uns erneut auf die zukünftige Zusammenarbeit." "Der aktuelle Deal-Flow mit Nordex macht es möglich, schnell und unkompliziert Verträge zu schließen", so DenkerWulf CEO Torsten Levsen. "In der Regel müssen wir nur noch über Standortparameter sprechen. Dies kommt unserem Anspruch, Projekte und Prozessabläufe weitestgehend zu optimieren, natürlich enorm entgegen. " Über DenkerWulf DenkerWulf zählt zu den führenden Windparkentwicklern in Deutschland - die Wurzeln der ersten Projekte reichen bis in das Jahr 1991 zurück. Mit der Erfahrung von über 900 errichteten Windenergieanlagen und einer installierten Leistung von über 1,8 GW entwickeln 242 Mitarbeitende an sechs Standorten tragfähige Lösungen rund um die Windenergie an Land. Unser Leistungsspektrum umfasst alle Aspekte eines Windenergieprojektes von der Projektierung kompletter Windparks über das Repowering von Bestandsanlagen bis hin zum technischen und kaufmännischen Windparkmanagement. Bei der Vermarktung des Windstroms denken wir über die Strombörse hinaus. Auch im Bereich der Photovoltaik bringen wir die Energiewende mit ganzheitlichen Konzepten und passgenauen Lösungen voran. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

