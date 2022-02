-9,61% - so lautet die Bilanz von Impfstoffplatzhirsch BioNTech am gestrigen Handelstag an der Wall Street. Damit sind die Mainzer wieder bis in den Unterstützungsbereich um 150 US-Dollar zurückgefallen und haben die mühsam aufgebauten Gewinne der vergangenen Tage auf einen Schlag wieder hergeben müssen. Heute Morgen zeigen die Kurspfeile in Europa schon wieder nach unten…

BioNTech scheint damit doch mehr unter der verzögerten Zulassung des Impfstoffs für Kleinkinder zu leiden als bisher angenommen. BioNTech/Pfizer hatten angekündigt, dass der Notfallzulassungsantrag des Impfstoffs für die Altersklasse bis fünf Jahren noch einmal überarbeitet werden soll/muss. BioNTech und US-Partner Pfizer möchten hier noch Daten bzgl. einer ...

