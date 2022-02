Die geopolitischen Spannungen nehmen zu und ein schwächelnder US-Dollar sind gut für den Goldpreis Auch wenn es nach einem Jahr mit langweiligen Preisen aussieht, so ist dies nicht gleichbedeutend mit einem langweiligen Markt. Dieses Jahr wird der Goldpreis sich an der Richtung des US-Dollars, an der Politik der Fed und an den geopolitischen Krisen ausrichten. Der neue Geldzyklus der Fed ist bereits eingepreist. Krisen, wie die sich gerade zwischen Russland und der Ukraine ausdehnende Krise sowie ...

