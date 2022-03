Der Energiekonzern South Jersey Industries Inc. (ISIN: US8385181081, NYSE: SJI) wird eine Quartalsdividende von 0,31 US-Dollar ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 5. April 2022 (Record date: 16. März 2022). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,24 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 34,00 US-Dollar (Stand: 1. März 2022) ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,65 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...