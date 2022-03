Die Darmstädter Software AG (ISIN: DE000A2GS401) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,76 Euro ausschütten, wie das Unternehmen bereits am Freitag mitteilte. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,76 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 32,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,34 Prozent. Die Hauptversammlung der Software AG wird am 17. Mai 2022 in virtueller Form durchgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...