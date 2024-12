DJ Allianz Leben hält Gesamtverzinsung für 2025 stabil

DOW JONES--Die Allianz Lebensversicherung hält für kommendes Jahr an der Höhe ihrer Gesamtverzinsung fest. Wie das Unternehmen mitteilte, bleibt es bei der Marke von 3,8 Prozent für das neuere Vorsorgekonzept "Perspektive" und bei 3,5 Prozent in der klassischen Lebens- und Rentenversicherung. Die Allianz Leben hatte ihre Verzinsung in den beiden Vorjahren jeweils um 0,3 Prozent angehoben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2024 05:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.