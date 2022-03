Die Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907) will die Dividende um 30 Prozent auf 0,39 Euro erhöhen. Im Vorjahr wurden 0,30 Euro je Aktie ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 85,80 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer Dividendenrendite von 0,45 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2022 in München statt. Der Konzernumsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 14,2 Prozent (währungsbereinigt 15,6 Prozent) ...

