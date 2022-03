In unserer Analyse vom 28.03.22 HelloFresh: Warten auf das Kaufsignal! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (WKN: A16140 ISIN: DE000A161408) berichtet. Am gestrigen Handelstag nun konnte die Notierung über die mittelfristige Abwärtstrendgerade klettern (siehe Chart unten) und dadurch ein neues Kaufsignal generieren. Wir sichern die Longposition ab und platzieren deswegen so den StopLoss knapp unter das letzte Tief auf 39,20 Euro. Aktuell steht die Aktie bei 43,55 ...

