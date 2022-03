Das Werbeunternehmen Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) will eine Dividende von 2,25 Euro pro Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (2 Euro) wäre dies eine Erhöhung um 12,5 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,55 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 22. Juni 2022 in Köln statt. Der Umsatz verbesserte sich im Jahr ...

