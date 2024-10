Zalando - Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Werbung







Wegen einem voraussichtlichen guten Wintergeschäft prognostiziert das Unternehmen ein besseres Wachstum als ursprünglich gedacht.



Wegen einem guten Start in das letzte Quartal hebt der Online-Händler seine Jahresprognose an. Die Herbst- und Wintersaison soll für einen Schub sorgen, sodass für das aktuelle Jahr ein Umsatzwachstum im Bereich von zwei bis fünf Prozent erreicht werden soll. Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen 440 und 480 Millionen Euro liegen, statt wie zuvor angepeilt im Bereich von 380 bis 450 Millionen Euro. Das dritte Quartal von Zalando verlief sehr gut, denn das bereinigte Ergebnis stieg von 23 auf 93 Millionen Euro, dies entspricht einer Vervierfachung. Gründe für das gute Ergebnis sollen die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele gewesen sein, die den Umsatz von Sportbekleidung stark gesteigert haben sollen. Die Aktie des Online-Händlers profitierte heute nur ganz leicht, auf Jahressicht sind jedoch über 41 Prozent Kursplus auf dem Zettel.









