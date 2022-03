Der Halbleiterausrüster Süss MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235) will der Hauptversammlung zum ersten Mal seit dem Börsengang eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie vorschlagen. Dies entspricht ca. 20,8 Prozent des Free-Cashflow im Jahr 2021. Die erstmalige Dividendenpolitik sieht vor, dass zwischen 20 und 40 Prozent vom Konzern-Free-Cashflow als Dividende ausgeschüttet werden. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2022 ...

