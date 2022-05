Der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2) will der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,63 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr, das zum 31. März 2022 endete, vorschlagen, was einer Summe von ca. 319 Mio. Euro entspricht. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurs von 29,98 Euro bei ca. 2,10 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 28. Juli 2022 ...

