Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, NYSE: GS) will die Dividende ab dem dritten Quartal 2022 um 25 Prozent von 2,00 US-Dollar auf 2,50 US-Dollar anheben. Die Ankündigung der Erhöhung erfolgte nach Bekanntgabe der Ergebnisse des jährlichen Stresstests durch die Fed. Auch andere Finanzkonzerne, wie die Bank of America, State Street oder Morgan Stanley, wollen die Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...