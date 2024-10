Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der DAX zunächst kaum verändert erwartet. Von seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch bei 19.633 Zählern wieder etwas zurückgefallen, könnten vor allem Hinweise der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks auf künftig weitere Leitzinssenkungen sowie erfreuliche Quartalszahlen dem deutschen Leitindex zu neuem Schwung verhelfen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den DAX ein Plus von 0,2 Prozent auf ...

