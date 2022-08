Mit den starken Halbjahreszahlen befindet sich Beta Systems auf dem besten Weg, die eigene Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen und deutliche Steigerungen bei Umsatz und Gewinn auf neue Rekordwerte zu erzielen. So konnten die Erlöse der ersten sechs Monate um mehr als 30 Prozent auf 47,8 Mio. Euro gesteigert werden, was vor allem, aber nicht nur, dem zyklisch hohen Volumen an zu verlängernden Lizenzverträgen geschuldet ist. In dessen Folge haben sich die hochmargigen Lizenzerlöse ...

