Für Robert Friedland, eine der bedeutendsten Personen in der Bergbauwelt, ist Kupfer "ein nationales Sicherheitsproblem"Friedland, seit letztem Jahr in die American Mining Hall of Fame aufgenommen, sieht das Horten von Kupfer für die nationale Sicherheit von größter Bedeutung. Und die Aussagen eines Mannes, der als bester Förderer in der Bergbauindustrie (2021), als technologischer Innovator und Unternehmensgründer bezeichnet wird, finden Beachtung. Friedland gehört zu den prominentesten Stimmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...