Die numa Group zeigt sich zufrieden mit ihrer Bilanz des ersten Halbjahres 2022. Der Spezial-AIF ProReal Kapstadtring bietet professionellen und semi-professionellen Investoren die Möglichkeit, in den Markt der Serviced Apartments einzusteigen.Das Anlageobjekt des Spezial-AIF One Group ProReal Kapstadtring setzt auf das Konzept der sogenannten Serviced Apartments: eine neue Wohnform zwischen Hotel und (Privat-)Wohnung. Mit dem Hauptmieter numa hat die One Group einen der großen Player des Segments an der Seite. Die numa Group gilt als der führende europäische digitale Hotelbetreiber und Technologieentwickler. Inzwischen verfügt sie über insgesamt 60 Serviced-Apartment-Immobilien in sieben europäischen Ländern und befindet sich auch weiterhin auf Wachstumskurs: Zuletzt baute das Unternehmen seine Präsenz in Italien aus und wagte erste Schritte im norwegischen, portugiesischen und österreichischen Immobilienmarkt. Weitere Markteintritte, so numa, seien bereits in Vorbereitung.

