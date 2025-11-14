EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA: Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025 Neunmonatsumsatz (EUR 963,7 Mio.) und Ergebnis (EUR 60,5 Mio.) verfehlen Vorjahresvergleichswerte

Gesamtjahreserwartung auf untere Ergebnisspanne angepasst Salzbergen, 14. November 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat die vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das dritte Quartal 2025 bestätigt: Von Juli bis September 2025 erreichte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 20,3 Mio. (Vorjahresvergleichszeitraum: EUR 24,8 Mio.). Damit verfehlte das dritte Quartal 2025 zwar die Werte des Vorjahresvergleichsquartals 2024 und des Jahresstarts, zeigte jedoch gegenüber der Jahresmitte eine wieder etwas verbesserte Ertragslage. Das EBIT schloss bei EUR 5,5 Mio. nach letztjährigen EUR 9,0 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2025 bei EUR 2,6 Mio. (Q3-2024: EUR 5,8 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre beendete die Gesellschaft das dritte Quartal mit einem leichten Fehlbetrag von EUR -0,7 Mio. (Q3-2024: EUR 3,5 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verringerten sich verglichen zum Vorjahr auf EUR 310,6 Mio. (Q3-2024: EUR 338,1 Mio.). Übersicht der wesentlichen Kennzahlen: in Mio. EUR 9 Monate 2025 9 Monate 2024 Diff. absolut Umsatzerlöse 963,7 1.013,6 -49,9 ChemPharm REFINING 597,0 621,8 -24,8 ChemPharm SALES 351,6 370,2 -18,6 KUNSTSTOFFE 27,6 36,3 -8,7 Überleitung -12,6 -14,7 2,1 Operatives Ergebnis (EBITDA) 60,5 65,9 -5,4 ChemPharm REFINING 40,7 35,8 4,9 ChemPharm SALES 26,8 30,8 -4,0 KUNSTSTOFFE -3,7 1,7 -5,4 Überleitung -3,3 -2,5 -0,8 EBIT 16,4 20,6 -4,2 EBT 7,5 11,1 -3,6 Konzernergebnis der Aktionäre -0,4 6,3 -6,7 Konzernergebnis je Aktie (EUR) -0,01 0,17 -0,18 Operativer Cashflow 48,9 53,8 -4,9 Free Cashflow 8,8 17,6 -8,8 Q3-2025 Q3-2024 Diff. absolut Umsatzerlöse 310,6 338,1 -27,5 ChemPharm REFINING 191,1 204,8 -13,7 ChemPharm SALES 114,5 126,6 -12,1 KUNSTSTOFFE 8,8 12,1 -3,3 Überleitung -3,9 -5,5 1,6 Operatives Ergebnis (EBITDA) 20,3 24,8 -4,5 ChemPharm REFINING 13,7 15,3 -1,6 ChemPharm SALES 9,0 9,7 -0,7 KUNSTSTOFFE -1,8 0,5 -2,3 Überleitung -0,6 -0,7 0,1 EBIT 5,5 9,0 -3,5 EBT 2,6 5,8 -3,2 Konzernergebnis der Aktionäre -0,7 3,5 -4,2 Konzernergebnis je Aktie (EUR) -0,02 0,09 -0,11 Operativer Cashflow 24,3 48,3 -24,0 Free Cashflow 3,8 36,2 -32,4 30.9.2025 31.12.2024 Diff. absolut Bilanzsumme 983,6 1.014,8 -31,2 Konzerneigenkapital 452,1 468,6 -16,5 Eigenkapitalquote (%-Punkte) 46,0 46,2 -0,2 Bereits zur Jahresmitte lagen wir auf einem verhalteneren Kurs und nahmen eine Präzisierung der Erwartungsspanne auf EUR 77,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. vor. Nach aktuellem Kenntnisstand sollte sich auch das Schlussquartal verhalten präsentieren, sodass wir damit rechnen, ein Gesamtergebnis im Bereich der unteren Spanne zu erreichen. Für weitere Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025, die unter www.hur.com im Bereich "Investoren" zum Download bereit steht.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



