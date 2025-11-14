EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Pressemitteilung
Salzbergen, 14. November 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat die vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das dritte Quartal 2025 bestätigt: Von Juli bis September 2025 erreichte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 20,3 Mio. (Vorjahresvergleichszeitraum: EUR 24,8 Mio.). Damit verfehlte das dritte Quartal 2025 zwar die Werte des Vorjahresvergleichsquartals 2024 und des Jahresstarts, zeigte jedoch gegenüber der Jahresmitte eine wieder etwas verbesserte Ertragslage. Das EBIT schloss bei EUR 5,5 Mio. nach letztjährigen EUR 9,0 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2025 bei EUR 2,6 Mio. (Q3-2024: EUR 5,8 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre beendete die Gesellschaft das dritte Quartal mit einem leichten Fehlbetrag von EUR -0,7 Mio. (Q3-2024: EUR 3,5 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verringerten sich verglichen zum Vorjahr auf EUR 310,6 Mio. (Q3-2024: EUR 338,1 Mio.).
Übersicht der wesentlichen Kennzahlen:
Bereits zur Jahresmitte lagen wir auf einem verhalteneren Kurs und nahmen eine Präzisierung der Erwartungsspanne auf EUR 77,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. vor. Nach aktuellem Kenntnisstand sollte sich auch das Schlussquartal verhalten präsentieren, sodass wir damit rechnen, ein Gesamtergebnis im Bereich der unteren Spanne zu erreichen.
Für weitere Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025, die unter www.hur.com im Bereich "Investoren" zum Download bereit steht.
14.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
14.11.2025