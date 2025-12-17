EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H&R GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.hur.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.hur.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.hur.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview
