EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H&R GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.12.2025 / 10:59 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die H&R GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort: https://www.hur.com/de/investoren/publikationen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort: https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort: https://www.hur.com/de/investoren/publikationen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort: https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort: https://www.hur.com/de/investoren/publikationen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort: https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview





17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News