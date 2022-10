Bei Nike feiern heute die Bullen. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund vier Prozent aufwarten. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Bei 82,22 USD liegt dieser Haltegriff. Für Nike geht es jetzt also um die Wurst!

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Danach notiert Nike in Abwärtstrends, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...