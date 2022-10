Der Biotechnologiekonzern Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, NASDAQ: GILD) wird eine Quartalsdividende von 0,73 US-Dollar ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Dividende für das vierte Quartal 2022 am 29. Dezember 2022 (Record date: 15. Dezember 2022). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Gilead 2,92 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 79,27 US-Dollar (Stand: 28. Oktober) ...

