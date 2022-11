Der amerikanische Stahlhersteller Steel Dynamics Inc. (ISIN: US8581191009, NASDAQ: STLD) weitet sein Aktienrückkaufprogramm um bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar aus. Vom alten Aktienrückkaufprogramm über 1,25 Mrd. US-Dollar standen zum 30. September 2022 noch 245 Mio. US-Dollar zur Verfügung. Steel Dynamics zahlt am 13. Januar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,34 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre (Record day ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...