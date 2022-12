DO & CO hat von MSCI ein Upgrade im ESG-Rating erhalten. Per Ende November wurde nun ein BB Rating ausgegeben, die Jahre davor wurde DO & CO mit CCC geratet. Allerdings war die vorherige Bewertung aus einer falschen Branchenklassifizierung (zusammen mit Abfallbeseitigungs- und Transportinfrastrukturunternehmen) entstanden.DO&CO ( Akt. Indikation: 93,20 /93,50, -0,80%) Die FACC bietet den MitarbeiterInnen ab nächstem Jahr die Möglichkeit, für Fahrten von und zum Arbeitsplatz ein E-Auto der FACC zu nutzen. MitarbeiterInnen müssen dazu nur Fahrgemeinschaften ab 4 Personen bilden und erhalten anschließend ein E-Auto, welches im Unternehmen kostenlos mit umweltschonendem Solarstrom geladen werden kann. Für 4 Personen wird ein VW ID.4 zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...