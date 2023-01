Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3811/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/85 geht es um die beiden Firestarter 2023-Kandidaten Post und voestalpine, Post hat heute bessere Karten, voestalpine bringt dafür doppelt so viel Erfahrung mit. Polytec ist dabei, einen Durchbruch zu schaffen, Andritz einen Gipfelsturm. News habe ich zu Kontron, Pierer Mobility, Strabag, heimische Börsenotierte in der Schweiz, Research zu Immofinanz, Wienerberger, OMV. Und Gratulation an Isabell Claus, sie hat vom Brutkasten einen Preis für thinkers.ai bekommen. Finally: Goldman hebt ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...