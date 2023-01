Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3871/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/97 geht es um den Geburtstag von Warimpex, Parallelen zwischen Julia Scheib und Frauenthal, Liebesgrüsse aus Moskau in Richtung RBI, gute Zahlen von der dad.at mit Überleitung zu Anlagefehlern wegen der KESt-Ausgestaltung und ein langes Telefonat mit Thomas Niss , das ich in den kommenden Tagen ausrollen werde. News gibt es Obendrauf zu Varta, Research zu voestalpine, Rosenbauer, Erste und RBI. Und dann gibt es noch ein voestalpine-Solo. Julia Kistner über die RBI: ...

