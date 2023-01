Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3890/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/99 geht es etwas chaotisch zu, da im Büro alles im Panik-Modus ist mit Wasserschaden, Stromausfall & Co. und das Setup übersiedelt werden musste. Ab dem heutigen Tag werde ich wohl neben dem ATX TR auch den ATX nennen, weil den ATX TR nicht alle mögen, so hat zB Fondsmanager Roland Neuwirth dazu einiges zu sagen. Weiters: Durchaus spannende, aber komplexe und nicht alltägliche Börsegangsgeschichten von Croma und Austriacard. Extremes habe ich zu VIG, Uniqa, CA ...

