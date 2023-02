Der Spezialchemie-Spezialist Wacker Chemie hat in der zurückliegenden Woche wichtige Weichen für die Perspektiven in der Aktie gestellt. So konnte man zeitweise den bisherigen Widerstand bei rund 156 € überwinden. Dies insbesondere durch den Aufwärtsimpuls, den positive Analystenkommentare gaben. So hatte sich beispielsweise Morgan Stanley positiv zu Wacker Chemie geäußert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...