Die Stratec SE (ISIN: DE000STRA555) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,97 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,95 Euro) wäre dies eine Anhebung um 2,1 Prozent. Damit sollen die Aktionäre seit Aufnahme der Dividendenzahlung im Jahr 2004 das 19. Mal in Folge eine höhere Dividende erhalten. Die Hauptversammlung findet am ...

