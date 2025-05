Es war ein sehr erfreulicher Auftakt in die neue Handelswoche: Bei der Aktie von BASF kam es am Ende zwar noch zu Gewinnmitnahmen, dennoch konnte ein Kurszuwachs von drei Prozent verbucht werden. Denn die Stimmung an den Märkten war nach der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China sehr gut. Doch die Folgen des Konflikts bleiben...So dürfte die deutsche Wirtschaft 2025 laut einer neuen IW-Konjunkturprognose um 0,2 Prozent schrumpfen. Deutschland leide ganz besonders unter den Folgen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...