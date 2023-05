The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2023

.

ISIN Name

NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04

US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N.

US72941H4002 PLUS THERAPEUTICS

US92836Y3009 VISLINK TECHS DL-,00001