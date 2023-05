BNP Paribas bügelt schwaches Aktiengeschäft mit anderen Sparten aus Lenzing nach erwartet schwierigem Start in das Geschäftsjahr auf Erholungskurs Straumann Group erreicht in Q1 einen Umsatz von CHF 596 Mio und lanciert innovative digitale Lösungen tubesolar AG: Vorstand hält positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich clearvise AG beteiligt sich mehrheitlich an 33 MW Ready-to-built Solarpark in Frankreich Auto1 Group meldet Rohergebnis auf Rekordniveau in Q1 2023 BIKE24 verdoppelt Umsatz in Q1 in den lokalisierten Märkten - verhaltene Konsumentenstimmung in der DACH-Region Deutsche Post mit deutlichem 1Q-Gewinnrückgang - Prognosen bestätigt Telekom-Strategiechef wechselt zu AT&T (HB) Regierung gibt vorsichtig Entwarnung: kein Chaos im ...

