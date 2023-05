SMC-Research geht davon aus, dass es für InTiCa Systems in einem schwierigen Umfeld, das schon 2022 für einen moderaten Rückgang der Erlöse gesorgt hat, nicht leicht wird, den Umsatz in 2023 zu steigern. Mittelfristig erwartet SMC-Analyst Holger Steffen wegen der steigenden Nachfrage nach E-Solutions-Produkten aber eine weitere dynamische Expansion. Trotzdem spricht er aktuell noch keine Kaufempfehlung für die Aktie aus und wartet ab, bis sich die Rückkehr auf den Wachstumspfad klar in den Zahlen zeigt.

InTiCa habe 2022 laut SMC-Research erwartungsgemäß einen leichten Rückgang der Erlöse um 5 Prozent auf 90,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Höhere Personalkosten haben zusätzlichen Druck auf die Marge ausgeübt, weshalb das EBIT um 31 Prozent auf 2,3 Mio. Euro zurückgegangen sei. Die EBIT-Marge habe infolgedessen mit 2,6 Prozent am unteren Ende des Zielkorridors des Managements gelegen, der sich auf 2,5 bis 3,5 Prozent belaufen habe.

Für 2023 gelte ebenfalls diese Zielspanne, auch für den Umsatz strebe InTiCa wie im Vorjahr einen Wert zwischen 85 und 100 Mio. Euro an.

Die schwierigen Rahmenbedingungen und ein volatiles Abrufverhalten erschweren nach Ansicht des Researchhauses im Moment das Wachstum. Bleiben neue gesamtwirtschaftliche Schocks aus, sollen sich ab 2024 aber die Wachstumsimpulse aus der steigenden Nachfrage nach E-Solutions-Produkten wieder in steigenden Erlösen und letztlich auch in höheren Margen niederschlagen, so die Analysten.

Sie trauen es dem Unternehmen zu, den langjährigen Aufwärtstrend nach den beiden Konsolidierungsjahren 2022 und 2023 fortzusetzen. Die Abbildung dieser Erwartung in ihrem Modell führe zu einem fairen Wert von 13,50 Euro je Aktie, der trotz einer Reduktion mit dem aktuellen Modell-Update (vor allem wegen der etwas vorsichtigeren Schätzungen und des höheren Diskontierungszinses) deutlich über dem aktuellen Kurs liege.

Das Urteil der Analysten laute dennoch vorerst weiter "Hold", bis sich die Rückkehr auf den Wachstumspfad klar in den Zahlen zeige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.05.2023 um 9:30 Uhr)

