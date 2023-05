Unterföhring (ots) -Programmänderung am Vorabend für die Sommermonate. SAT.1 zeigt die SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" ab Montag, 15. Mai 2023, täglich von 16 bis 18 Uhr. Im Anschluss sorgt Ingo Lenßen als Anwalt der kleinen Leute in "Lenßen übernimmt" für Gerechtigkeit. SAT.1 zeigt die Serie bis in den späten Sommer ab 18 Uhr.SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Schon vor dem Start unserer SAT.1-Nachmittagsshow 'Volles Haus!' haben wir gesagt, dass wir in der Entwicklung on air einen langen Atem beweisen werden. Wir werden 'Volles Haus!' mit den Erkenntnissen der ersten zehn Wochen weiter optimieren. 'BUNTE - live' läuft ab 15. Mai in der 17-Uhr-Stunde in der SAT.1-Nachmittagsshow."Das neue tägliche SAT.1-Line-up in der Access ab Montag, 15. Mai 2023:- 16:00-18:00 Uhr: "Volles Haus! SAT.1 Live"- ab 18:00 Uhr: "Lenßen übernimmt"Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5503155