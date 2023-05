QAD Inc., ein führender Anbieter von Cloud-basierten Fertigungs- und Supply-Chain-Lösungen der nächsten Generation, wird an den diesjährigen BME-eLÖSUNGSTAGE vom 23. bis 24. Mai 2023 teilnehmen und dort auch als Aussteller vertreten sein. Zudem wird der QAD-Kunde KNAPP einen Vortrag zum Thema "Erfolgsstrategie Supplier Collaboration Kosten reduzieren und Kapazitäten effizient nutzen. Lieferanten partnerschaftlich in Prozesse einbeziehen anhand der Beispiele PPAP Lieferantenselbstauskunft" halten.

Zwei Tage lang liefern die BME-eLÖSUNGSTAGE geballtes Wissen zum Thema "Digitalisierung des Einkaufs und innovative Lösungsansätze für Beschaffungsorganisationen" und geben dabei Einblicke in die tägliche Praxis. Die Kombination aus Fachmesse und fachlichem Programm ist einzigartig und macht die eLÖSUNGSTAGE zur größten Veranstaltung für eLÖSUNGEN in der DACH-Region.

"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder an den BME-eLÖSUNGSTAGE teilzunehmen", sagt Bernhard Soltmann, VP Business Consulting bei QAD. "Die Veranstaltung ist ein Muss für jedes Unternehmen, das seine Einkaufsprozesse neugestalten möchte, um Kosten zu senken, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig seine Profitabilität zu steigern. Wir freuen uns außerdem, dass KNAPP zeigen wird, wie QAD dabei geholfen hat, durch die Einbindung von Lieferanten als Partner sowohl Kosten zu senken als auch Kapazitäten effizient zu nutzen."

Details zur Veranstaltung

Was: BME-eLÖSUNGSTAGE

Wann: 23. bis 24. Mai 2023

Wo: Düsseldorf, Deutschland

Anmeldung: Zur Registrierung, klicken Sie hier.

Über QAD Adaptive Unternehmen ermöglichen

QAD Inc. ist führender Anbieter einer neuen Generation von Cloud-basierten Fertigungs- und Supply-Chain-Lösungen. Um in einer turbulenten Welt trotz Lieferunterbrechungen und Nachfrageschwankungen erfolgreich zu sein, müssen sowohl die Fertigungsunternehmen als auch die Lieferketten schnell auf Veränderungen reagieren und nahtlos ihre Agilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit für einen effektiven Kundenservice optimieren. QAD liefert adaptive Anwendungen, um adaptive Unternehmen zu ermöglichen.

QAD wurde in Santa Barbara, Kalifornien, gegründet und hat einen weltweiten Kundenstamm in 84 Ländern. Tausende von Unternehmen haben die Lösungen von QAD implementiert, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE) und Enterprise Quality Management System (EQMS). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.qad.com oder telefonisch unter +1 805-566-6100 an. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

"QAD" ist eine eingetragene Marke von QAD. Alle anderen hier genannten Produkte oder Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

