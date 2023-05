Die Rosinger Group begleitet die in Salzburg ansässige RWT AG, einen Zulieferer für Motorsport- und Motorenkomponenten sowie Hersteller von Präzisionsteilen, in den direct market plus oder direct market der Wiener Börse. Die Erstnotiz der RWT AG Aktie ist für das 4. Quartal 2023 geplant. Alexandra Rosinger ist Aufsichtsratvoristzende, Stellvertreterin ist Stephanie Wolfschütz, komplettiert wird der Aufsichtsrat durch den Werkstoffwissenschaftler Michael Thor. Den Vorstand der RWT AG bilden die Gründer Hannes Hornegger und Reinhard Thor. Sie haben die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH im Jahr 1999 gegründet. Seitdem ist das Unternehmen den Angaben zufolge kontinuierlich gewachsen. Aktuell arbeiten dort ca 30 MitarbeiterInnen.

