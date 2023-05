Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4283/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/58 geht es um 3x Rosinger Group: 1x Rosgix, 1x VAS und 1x die neue RWT Hornegger & Thor GmbH, die 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet wurde, der Motorsportspezialist geht im Q4 mit der Rosinger Group in den Vienna MTF: Weiters: News zu Rosenbauer, AT&S, VAS, DO&CO, und Research zu ams Osram https://r-w-t.com Rosgix: ...

