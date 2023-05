EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Deutsche Payment A1M SE: Deutsche Payment veröffentlicht Geschäftbericht 2022



10.05.2023 / 16:03 CET/CEST

Deutsche Payment veröffentlicht Geschäftbericht 2022 Berlin, 10. Mai 2023 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN DE000A2P74C5), hat am heutigen Tage ihren Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Die im Jahresabschluss abgebildeten Zahlen entsprechen im Wesentlichen den zuletzt veröffentlichten Planzahlen. Während die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022 mit EUR 677.752 geringfügig unterhalb der Prognose liegen, liegt das erzielte EBITDA mit EUR -1.305.541 im oberen Bereich des prognostizierten Korridors. Die Summe der Cashflows beträgt EUR -73.470. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit liegt bei EUR -1.432.747. Der Vorstand der Gesellschaft nimmt im Brief an die Aktionäre ausführlich zur aktuellen Situation der Gesellschaft Stellung und ordnet die Marktentwicklung und deren Bedeutung für die Deutsche Payment ein. Das Geschäftsmodell des Wachstumsunternehmens - die mit einer Asset-Light-Strategie verfolgte Payment Orchestration - wird ausführlich im Lagebericht der Gesellschaft beschrieben. Ebenfalls wird dort auf Chancen und Risiken für die Gesellschaft im dynamischen Payment-Umfeld eingegangen. Highlight der Payment Orchestration-Infrastruktur der Deutsche Payment sind dabei der globale Vermittlungsansatz, die einfache Integration in mehrere Payment-Provider sowie der Zugang zu einer Vielzahl von Anbietern, die eine Steigerung der Conversion bezweckt. Das deutlich negative Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 ist durch den Reverse IPO, die erstmalige Börsenzugehörigkeit und damit verbundene Folge-Pflichten sowie dem Auf- und Ausbau operativer Strukturen geschuldet. Dementgegen geht der Vorstand unverändert von einer deutlichen Steigerung der Umsätze der Gesellschaft und damit einhergehend einer deutlichen Verbesserung des EBITDA im laufenden Geschäftsjahr 2023 aus. Im Hinblick auf die Aktie der Gesellschaft und deren Entwicklung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf sieht der Vorstand eine Stabilisierung nach einem starken Abwärtstrend aufgrund von Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung der jungen Gesellschaft sowie allgemeinen Unsicherheiten im Markt. Die Attraktivität der Aktie soll durch verschiedene Maßnahmen gesteigert werden, um so Schritt für Schritt Potentiale zu erschließen. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE - Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/



