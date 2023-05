Der Versorger Verbund startete eine Kooperation mit dem Wiener PropTech Payuca. Ziel ist es, schneller E-Ladestationen in Garagen von Mietwohnhäusern zu ermöglichen. Erste gemeinsame Projekte wurden bereits umgesetzt. Zum Beispiel wurden in der Erdberger Lände 36-38 im 3. Wiener Gemeindebezirk 18 Stellplätze in der Tiefgarage eines klassischen Mietwohnhauses für den Hochlauf der E-Mobilität elektrifiziert. "Elektromobilität ist der Schlüssel zur nachhaltigen Senkung der CO2-Emissionen im Individualverkehr. Deshalb ist es uns wichtig, zukunftsfitte und praktikable Lösungen anzubieten, damit die Elektromobilität für alle Nutzer:innen attraktiv wird", betont Martin Wagner, Geschäftsführer Verbund ...

